Disputa entre conductores termina en homicidio en Cartago

La víctima quedó tendida al lado de la calle.

Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este martes frente a su vehículo, sobre la pista de La Lima, 300 metros al oeste del Cementerio General de Cartago.

La alerta del incidente ingresó a las 6:50 a. m. a través del sistema de emergencias 9-1-1. La Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad básica al sitio y, al arribo de los socorristas, la víctima presentaba un sangrado activo.

De acuerdo con David Quirós, de la Cruz Roja, iniciaron el protocolo para detener el sangrado; sin embargo, el hombre falleció a las 7:05 a. m.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, confirmó que una disputa entre dos conductores tras una colisión desencadenó los hechos. La víctima habría recibido una disparo en la pierna.

En este momento, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en el sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Las diligencias policiales provocaron un importante congestionamiento vial para salir de Cartago durante las primeras horas de la mañana.

Oficiales de Fuerza Pública detuvieron al sospechoso minutos después del homicidio.