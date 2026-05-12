Estos son los involucrados en choque y homicidio en Cartago: conductores se enfrentaron con una pistola y el mango de una pala

Francisco Javier Granados López, de 33 años, fue la víctima mortal de una disputa que se originó la mañana de este martes tras una colisión en La Lima, en las cercanías del Cementerio General de Cartago.

En apariencia, Granados se dirigía hacia un parque industrial, donde trabajaba, cuando ocurrieron los hechos. El hombre registraba su domicilio electoral en el distrito de Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso, Cartago. No tenía hijos y contrajo matrimonio en 2016.

Disputa entre conductores termina en homicidio en Cartago

Por otro lado, el aparente agresor fue identificado como un hombre de 23 años, de apellidos Mora Cubero, vecino del cantón central de Cartago, padre de una menor de dos años y estudiante de Producción Industrial en el Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Mora, además, es propietario de una empresa afincada en Cartago y especializada en soporte técnico de hardware.

La disputa comenzó poco antes de las 7 a. m., luego de que los hombres chocaron sus vehículos. En apariencia, el carro de Granados golpeó la parte trasera del pick-up que conducía Mora.

El homicidio quedó grabado en una cámara de seguridad y las imágenes muestran a Mora grabando la situación con su celular; sin embargo, en determinado momento, Granados descendió de su vehículo con el mango de una pala en su mano derecha, según confirmaron fuentes policiales.

Al verlo caminar hacia su carro, mientras agitaba el objeto de forma violenta, Mora dejó de grabar y sacó un arma de fuego de su automotor. Primero apuntó la pistola hacia el suelo y, posteriormente encañonó a Granados, cuando este continuó acercándose.

El presunto agresor dio unos pasos hacia atrás hasta que disparó una sola vez en la pierna. Granados falleció en el sitio debido a la pérdida de sangre, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.