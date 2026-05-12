Sucesos

‘Él era el proveedor’: familia de joven fallecido tras discusión en carretera de La Lima pide justicia

Francisco Granados López, de 33 años, murió este martes en Cartago tras recibir un disparo en la pierna durante un altercado con otro conductor.

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Por Christian Montero
Francisco Javier Granados López, de 33 años, era casado, vivía en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago y el principal sostén económico de su familia compuesta de nueve miembros.
Francisco Javier Granados López, de 33 años, era casado, vivía en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago y el principal sostén económico de su familia compuesta de nueve miembros. (Foto: corte/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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