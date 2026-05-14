Accidentes

Dos razones explicarían liberación de sospechoso de matar a conductor en Cartago

La Fiscalía califica el hecho como homicidio simple.

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Por Christian Montero
Mora Cubero fue detenido minutos después del asesinato.
Un joven de apellidos Mora Cubero, sospechoso del homicidio de un conductor con quien tuvo un altercado en Cartago, quedó libre y con medidas cautelares. Una serie de arraigos explicarían su liberación, según expertos. (Keyna Calderón/Suministrada)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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