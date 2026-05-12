Sucesos

Penalistas ven posible legítima defensa en muerte tras discusión en carretera de La Lima

Francisco Granados López, de 33 años, murió luego de recibir un disparo en la pierna, y el presunto perpetrador fue detenido minutos después

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Por Natalia Vargas
Homicidio en Cartago quedó captado en video
Homicidio en Cartago quedó captado en video (cortesía/cortesía)







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Legítima defensaasesinatocolisiónCartago
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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