Sospechoso de homicidio de conductor en Cartago queda libre

Un joven de apellidos Mora Cubero, sospechoso del homicidio de un conductor en Cartago, fue liberado tras celebrarse la audiencia de medidas cautelares.

El Tribunal de Flagrancia de Cartago tomó la decisión tras escuchar los argumentos de la fiscalía local y la defensa del imputado, quien tiene 23 años.

La Fiscalía Adjunta de Cartago informó que los hechos se investigan bajo la causa 26-002021-0058-PE, por el aparente delito de homicidio simple.

La diligencia se celebró la noche del martes y “tras la petición del despacho, el Tribunal de Flagrancia le ordenó presentarse a firmar una vez a la semana, no portar armas de fuego y mantener domicilio fijo”, informó el Ministerio Público.

Para el 1 de junio se fijó la audiencia de continuación de este caso.

Mora Cubero tuvo un altercado con Francisco Javier Granados López, quien chocó por detrás el pick up que conducía el sospechoso. Tras un intercambio de palabras el fallecido tomó el mango de madera de una pala y avanzó hacia donde estaba el técnico en computación, quien sacó una pistola.

Tras retroceder unos pasos el joven de 23 años disparó al ofendido, quien recibió un impacto de bala en un muslo, producto de lo cual tuvo una herida en la arteria femoral que le produjo una hemorragia. Granados López a quien llamaban de cariño Chico, falleció en el lugar.