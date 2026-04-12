Corrillos Políticos

Sigue siendo red de cuido. La aseveración de Pilar Cisneros antecedió un decisión relevante en el PPSO

Cisneros y el diputado electo José Miguel Villalobos expusieron versiones contradictorias sobre el nombramiento del hijo de este último en Casa Presidencial

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Por Esteban Oviedo

Una aseveración de la diputada Pilar Cisneros, actual jefa del oficialismo en el Congreso, antecedió una decisión relevante sobre la distribución de los futuros legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en las comisiones legislativas para el periodo 2026-2027.








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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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