Sigue siendo red de cuido. La aseveración de Pilar Cisneros antecedió un decisión relevante en el PPSO

Una aseveración de la diputada Pilar Cisneros, actual jefa del oficialismo en el Congreso, antecedió una decisión relevante sobre la distribución de los futuros legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en las comisiones legislativas para el periodo 2026-2027.

La jefa oficialista, Pilar Cisneros, insiste en que hay red de cuido en el nombramiento del hijo del diputado electo, José Miguel Villalobos, en la Casa Presidencial. (Archivo LN/La Nación)

Cisneros afirmó que el nombramiento del hijo del diputado electo José Miguel Villalobos Umaña, en una plaza de asesoría legal de Casa Presidencial, sigue siendo una “red de cuido”, a pesar de que Villalobos afirmó que fue el propio gobernante Rodrigo Chaves quien le ofreció el puesto para su hijo.

“Es lo que es: una red de cuido que nunca he compartido y que nunca compartiré”, sostuvo la congresista, quien criticó el nombramiento antes de que se conociese la intervención de Chaves.

En julio del 2025, con poco más de un mes de haberse incorporado al Colegio de Abogados, el hijo del abogado del presidente obtuvo una plaza con un salario de ¢1,5 millones en la Asesoría Legal de Presidencia.

Villalobos sostiene que se trata de un puesto de confianza y que, por lo tanto, Chaves tiene total competencia para escoger a quien quiera, así como él escogerá a sus asesores legislativos sin necesidad de un concurso.

“El señor presidente me preguntó, por la amistad que tenemos, ‘mira, ¿tenés un hijo que ya se está graduando?’. Me dice, ‘aquí tenemos un espacio en Casa Presidencial y nos gustaría un abogado de confianza’“, relató el diputado electo.

Es una versión distinta a la que le dieron a Cisneros

La versión de José Miguel Villalobos dista de lo que le habían dicho a Pilar Cisneros, según declaró ella en febrero en una entrevista radiofónica.

“Yo pregunté (sobre el nombramiento del hijo de Villalobos) el día que lo sacaron y me dijeron ‘él participó de un concurso y ganó el concurso’. Entonces, digo ‘ok, eso a mí no me consta’. ¿Que estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo”, dijo Cisneros en el programa Interferencia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

No obstante, la legisladora no precisó quién le dio esa versión.

A Villalobos no le dieron el puesto que quería

Todo esto ocurrió antes de que, este jueves 9 de abril, el PPSO diera a conocer la distribución de sus futuros diputados entre comisiones legislativas.

En el anuncio, el dato más relevante fue que José Miguel Villalobos quedó fuera de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pese a que había hecho pública su intención de integrar este importante foro.

Anteriormente, el alajuelense también había quedado fuera de la presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que asumirá la josefina Yara Jiménez, actual secretaria del Consejo de Gobierno.

Diputados de oposición habían considerado inconveniente que Villalobos integrase la Comisión de Seguridad por su amistad con el extraditable Carlos Manuel Solórzano, alias Chanchita, quien tenía en su bufete, en Ciudad Neily, el nombre del diputado electo en el rótulo.

Carlos Manuel Solórzano fue detenido este jueves en Ciudad Neily. El rótulo de su bufete incluía el nombre del diputado electo José Miguel Villalobos. (Foto: Google Maps/Foto: Google Maps)

José Miguel Villalobos, quien admitió tener una amistad con el extraditable, además ha sido abogado de acusados como José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, quien recientemente fue condenado a 16 años de cárcel por uno de los mayores casos de lavado de dinero de Costa Rica.

En vez de Villalobos, el PPSO enviará a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a Gonzalo Ramírez, legislador por San José, exdiputado y expresidente del Congreso; Marta Esquivel, representante de Heredia y expresidenta de la CCSS; Daniel Siezar, diputado por Guanacaste; y Kattia Calvo, por Limón.

Villalobos, exministro de Justicia del gobierno de Abel Pacheco, fue asignado a las comisiones de Asuntos Jurídicos, Relaciones Internacionales y Consultas de Constitucionalidad.

Estrategia de gobierno en últimos días del actual periodo

Por otra parte, en los últimos días del actual periodo, el gobierno procura postergar varias decisiones para que queden en manos de la próxima Asamblea, en donde tendrá una mayoría de 31 de diputados.

Tal es el caso de la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y de la definición del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027, para el cual el Poder Ejecutivo está ofreciendo un 0% de aumento a las universidades.