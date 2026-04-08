Ministro de Educación sobre FEES 2027: ‘Es muy probable que lo defina la siguiente Asamblea’

Según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, es probable que el FEES 2027 se defina en la Asamblea Legislativa.

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación y presidente de la comisión de enlace entre el gobierno y las universidades públicas, estima posible que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027 lo defina la próxima Asamblea Legislativa, que asumirá el 1.° de mayo con mayoría de diputados oficialistas.

Así lo comentó ante medios de comunicación al finalizar la segunda sesión en la que se negocia el FEES 2027. Este 7 de abril, el gobierno propuso un incremento de 0%, lo que representa que los fondos girados para el 2027 se mantendrían en ¢593.484 millones.

Sánchez sostiene que, en un contexto de inflación negativa, “el crecimiento real del FEES 2027 sería de 2,7%”, aunque nominalmente, no habría aumento.

La propuesta no fue de recibo para los rectores y representación estudiantil de las universidades públicas. En dos semanas, el 21 de abril, se realizará una nueva negociación en la que los rectores de las casas de educación superior estatal presentarán una contrapropuesta.

En este contexto, Sánchez aseguró que están anuentes a escuchar lo que propongan las universidades, aunque reconoce que, por el tema del tiempo, tomando en cuenta que quedaría solamente una semana para que asuma el nuevo Congreso, la decisión del incremento del FEES quedaría en manos de la Asamblea Legislativa, tal y como ocurrió en el 2024 con el FEES del 2025.

“Si no llegamos a un acuerdo entre las partes, esto definitivamente va para la Asamblea Legislativa. Por temas de tiempo, es muy probable que quien lo defina sea la siguiente Asamblea. Es un tema de matemáticas simples: estamos a menos de un mes, así que, si no llegamos a un acuerdo, lo define el Congreso”, aseveró.

“Dependiendo de la propuesta que traigan podemos avanzar o parar la negociación y que lo decida la Asamblea Legislativa”, reiteró.

Segunda vez

En caso de que el FEES 2027 se tenga que definir en la Asamblea Legislativa, sería la segunda vez en la historia que esto ocurra.

En el 2024, tras el fracaso del Ejecutivo en la negociación con las universidades públicas, los diputados tuvieron que decidir, por primera vez en la historia. En esa ocasión, acordaron un aumento del 2% (¢11.521 millones) sobre la base de ¢576.087 millones (del 2024), lo que definió el monto total en ¢587.608 millones para el 2025.

Los ¢11.521 millones de diferencia del año pasado aun no han sido girados a las universidades públicas.