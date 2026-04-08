El País

Ministro de Educación sobre FEES 2027: ‘Es muy probable que lo defina la siguiente Asamblea’

Gobierno propuso un incremento de 0% a las universidades públicas, lo que no fue de recibo para rectores y representación estudiantil

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Por Fernanda Matarrita Chaves
segunda fecha de negociación del FEES 2027
Según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, es probable que el FEES 2027 se defina en la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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