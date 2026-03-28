PLN, FA y CAC cuestionan vínculos de José Miguel Villalobos con extraditable y su deseo de integrar comisión legislativa sobre narcotráfico

Álvaro Ramírez, del PLN; José María Villalta, del FA, y Claudia Dobles, de la CAC, cuestionaron la intención de José Miguel Villalobos, del PPSO, de formar parte de la comisión sobre seguridad y narcotráfico.

Los diputados electos Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), cuestionaron este viernes al futuro congresista de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos.

En declaraciones solicitadas por La Nación, los voceros partidarios fustigaron a Villalobos por su pretensión de formar parte de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Además, los futuros congresistas criticaron los vínculos del abogado chavista con el último extraditable detenido por las autoridades judiciales, el abogado Carlos Manuel Solórzano, alias Chanchita.

El jefe de fracción designado del PLN, Álvaro Ramírez, calificó como una absoluta insensatez y una pésima señal al pueblo que un abogado, cuyos clientes han sido imputados por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, esté en una comisión legislativa tan importante como la de Seguridad y Narcotráfico.

“Sería nefasto tener en una comisión tan importante a una persona que tiene un claro conflicto de interés. Podría implicar que el señor estaría legislando en contra de sus propios clientes, dada su amplia gama de clientes”, dijo Ramírez.

El vocero liberacionista puntualizó que, afortunadamente, Villalobos no tiene una buena relación con su fracción parlamentaria, por lo que él esperaría que la fracción del PPSO no lo apoye para una posición tan importante.

‘Como que Alí Babá cuide la bóveda del Banco Nacional’

En criterio del jefe frenteamplista, José María Villalta, poner en esa comisión legislativa a Villalobos es como darle a Alí Babá (del cuento Alí Babá y los cuarenta ladrones) las llaves para cuidar la bóveda del Banco Nacional.

“Creo que sería un nombramiento improcedente, porque habría un evidente conflicto de interés. En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se discuten las estrategias del país para enfrentar al crimen organizado, se recibe a las autoridades que informan sobre aspectos sensibles, se discuten proyectos de ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado”, dijo Villalta.

Añadió que, si estuviera en esa comisión, Villalobos tendría acceso a información privilegiada que puede utilizar para favorecer a sus clientes y que podría también para debilitar la lucha del país contra el narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales.

Por su parte, Claudia Dobles remarcó que Villalobos es amigo personal de alias Chanchita y que mantiene una relación personal con el extraditable, quien fue detenido por presuntos delitos de narcotráfico.

“Ante la crisis de seguridad que vive el país, Costa Rica merece tener claridad de cuáles son los vínculos personales y laborales de Villalobos con presuntos narcotraficantes y hasta dónde llegan estos vínculos. En medio de esta crisis, no debe haber nadie con corona, ni siquiera en la Asamblea Legislativa”, dijo Dobles.

La diputada electa también señaló que, por su condición de congresista, Villalobos también va a tener cuatro años de inmunidad en la Asamblea Legislativa.

Se pidió criterio a Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y a Nogui Acosta, de Pueblo Soberano, pero no respondieron la consulta. En el caso de la socialcristiana, su asesora de prensa indicó que está en una encerrona y no responderá preguntas “ni hoy ni este fin de semana”.