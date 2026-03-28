Política

PLN, FA y CAC cuestionan vínculos de José Miguel Villalobos con extraditable y su deseo de integrar comisión legislativa sobre narcotráfico

Jefes designados de las futuras fracciones califican como una pésima señal al pueblo que el abogado integre ciertos órganos legislativos

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Por Aarón Sequeira
Álvaro Ramírez, José María Villalta y Claudia Dobles
Álvaro Ramírez, del PLN; José María Villalta, del FA, y Claudia Dobles, de la CAC, cuestionaron la intención de José Miguel Villalobos, del PPSO, de formar parte de la comisión sobre seguridad y narcotráfico. (Archivo LN/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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