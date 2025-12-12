Festival de la Luz 2025: horarios, cierres de calles, accesos y todo lo que debe de saber si va al evento

El Banco de Costa Rica repetirá su participación en el Festival de la Luz 2025 con una carroza iluminada.

Este sábado 13 de diciembre San José se pinta de colores, música y mucha alegría con la realización del Festival de la Luz en los alrededores del Parque La Sabana.

Carrozas, bandas, grupos artísticos, niños, jóvenes, grandes y familias enteras se darán cita en la capital para vivir uno de los eventos más esperados de la Navidad en Costa Rica. Pese a que en los últimos días hubo polémica en torno a la realización del espectáculo, debido al retiro de dos bandas del pasacalles, la ilusión del público sigue intacta deseando participar en el show.

En esta edición, el recorrido tendrá un cambio muy importante, así que el público que asista tiene que tomar en consideración dónde ubicarse. La ruta se desarrollará alrededor del parque La Sabana y no por Paseo Colón y la Avenida Segunda, como se hacía tradicionalmente. El cambio también implica que habrá dos salidas simultáneas: una por Paseo Colón y la otra será en la ruta nacional que va hacia Pavas.

El desfile nocturno no será lo único que los ticos podrán disfrutar. Para este año las actividades iniciarán desde muy temprano con un Festival de Bandas a partir de las 8 a. m., en el Estadio Nacional.

A continuación, les presentamos los detalles a tomar en cuenta para disfrutar al máximo del Festival de la Luz.

El niño Bradley, de seis años, es uno de los mariscales del Festival de la Luz 2025. El pequeño representa la fortaleza de la niñez costarricense y el trabajo del Hospital Nacional de Niños. (Archivo/Cortesía)

Horarios y actividades del Festival de la Luz

El Estadio Nacional se convertirá en un gran escenario musical gracias al Band Fest, que inicia a las 8 a. m. con la presencia de varias bandas de marcha costarricenses. La fiesta sigue a la 1 p. m. con el Pasacalles, que recorrerá los alrededores de La Sabana sobre la misma ruta del desfile principal.

El paso de las carrozas y de las bandas del Festival de la Luz empieza a las 6 p. m. con dos salidas simultáneas (Paseo Colón y Pavas). Por su parte, a las 7:30 p. m. habrá un show de drones que iluminará el cielo josefino.

Como es tradición, el evento reconoce el trabajo de instituciones y personas que han sido destacadas por su labor y este 2025 no es la excepción. Para esta edición se eligió como mariscales a la Junta de Protección Social (JPS) y a un niño llamado Bradley, de seis años, en representación de la niñez costarricense y el Hospital Nacional de Niños.

“Son dos símbolos unidos por un mismo mensaje que habla de la solidaridad de nuestro pueblo”, manifestó el alcalde Diego Miranda sobre la elección.

Para esta edición, el Festival de la Luz presentará un Band Fest en el Estadio Nacional, que inicia a las 8 a. m. (Archivo)

En un comunicado de prensa, la municipalidad explicó que Bradley ha pasado gran parte de su vida en el Hospital Nacional de Niños, debido a una condición crónica que requiere atención especializada. “A pesar de las dificultades, Bradley es descrito por el equipo médico como un niño alegre, sociable, cariñoso y lleno de luz”, agregó la información de prensa.

Con respecto a la JPS, afirmaron que la designación reconoce “el aporte histórico al bienestar social, el rol en la construcción de un país más inclusivo y solidario y su compromiso con la transparencia”.

Orden de las carrozas y las bandas en el Festival de la Luz

El público que vaya al desfile tendrá la oportunidad de disfrutar del paso de carrozas y bandas de manera uniforme. Con el cambio de la ruta, se espera que los asistentes no pasen mucho tiempo sin ver el espectáculo, ya que los artistas rodearán La Sabana. El orden del recorrido quedó de la siguiente manera:

Salida de Pavas:

Banda Cedes. .

Don Bosco.

Carroza Banco Nacional.

Banda Acosta.

Espectáculo Banco Popular.

Banda Mercedes.

Carroza JPS.

Banda Tibás.

Espectáculo BAC.

Banda Firebird.

Salida de Paseo Colón:

Banda Orotina.

Carroza Banco de Costa Rica.

Banda Fortuna.

Carroza Kolbi.

Banda San José.

Carroza Municipalidad de San José.

Banda Tsidkenu.

Espectáculo Inspiraciones Costarricenses.

Banda Palmar Norte.

Este es el nuevo recorrido que tendrá el Festival de la Luz en su edición 2025. (Archivo)

Cierres de calles, accesos y seguridad en el Festival de la Luz

Es de suma importancia que los ticos sepan detalles sobre los cierres de calles, accesos al festival y medidas de seguridad que se aplicarán antes, durante y después del evento.

La Municipalidad de San José informó que contarán con el apoyo de la Policía Municipal, Cruz Roja Costarricense, Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Bomberos, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense del Deporte, Organismo de Investigación Judicial, Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Dirección General de Aviación Civil.

Para la seguridad se contará con más de 1.000 oficiales entre municipales, públicos, de tránsito y privados. Durante el evento habrá vehículos de emergencia ubicados en los giros en U al sur y norte de La Sabana, en las avenidas 10, 0 y 3A, en la vía 104 y sobre el Bulevar de Rohrmoser.

La Sabana estará cercada por vallas de control y seguridad, por lo tanto, el ingreso del público y la circulación peatonal se realizará en los siguientes puestos:

Puente peatonal sobre Ruta 27.

Avenida 10, calle 42, frente a la funeraria Valle de Paz.

Puente peatonal del Colegio de Periodistas.

Avenida 3, calle 42, frente a funeraria Valle de Paz.

Avenida 3a, calle 48.

Avenida 3a, calle Luisa.

Avenida 3a, calle 56.

Avenida 3a, calle 60.

Avenida 3a, calle 62a.

Calle 68 frente al restaurante República.

Calle 68 vía 104 frente a la Fábrica Pizzería.

La participación de bandas en el Festival de la Luz es de los espectáculos más esperados por el público. (Archivo)

Las vías estarán cerradas desde el viernes 12 de diciembre a partir de las 11 p. m. Únicamente permanecerá habilitada la calle 42, correspondiente al costado este del parque, para tránsito controlado.

Otro detalle importante es que se aplicará Ley Seca el sábado 13 durante todo el día en el sector de La Sabana, en un perímetro de 200 metros a la redonda del parque. Además, el Festival de la Luz será un espacio libre del humo del tabaco y la detonación de pólvora está prohibida durante el espectáculo.