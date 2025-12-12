Viva

Festival de la Luz 2025: horarios, cierres de calles, accesos y todo lo que debe de saber si va al evento

Este sábado 13 de diciembre se realizará el tradicional desfile navideño en los alrededores de La Sabana

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
edición numero 27 del tradicional festival de la Luz el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue elegido como Mariscal del Festival de la Luz 2024, en conmemoración a sus 100 años
El Banco de Costa Rica repetirá su participación en el Festival de la Luz 2025 con una carroza iluminada. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival de la Luz
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.