Otra banda se retira del Festival de la Luz por cambio en requisitos de participación

La Banda de Sarchí anunció su retiro del pasacalles del Festival de la Luz. La agrupación comunicó que la decisión surgió después de una modificación en las condiciones de participación.

La agrupación publicó el mensaje en sus redes sociales. “Nos vemos en la necesidad de compartir con nuestro pueblo que la Banda de Sarchí no participará en el pasacalles del Festival de la Luz. Esto, debido a la restricción en la cantidad de participantes, establecida después de haber sido seleccionados”, publicó.

Agregaron que hubo otras condiciones del evento que les impidieron asistir con todos sus integrantes.

Hace tan solo dos días, el pasado 6 de diciembre, la banda 506 de San Carlos también se retiró del evento.

Noticia en desarrollo...