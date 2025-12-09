Viva

Otra banda se retira del Festival de la Luz por cambio en requisitos de participación

La agrupación dio a conocer las razones en un comunicado. El pasado 6 de diciembre ya se había retirado la banda 506 de San Carlos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La Banda de Sarchí informó que no marchará en el Pasacalles del Festival de la Luz. Su decisión surgió después de un cambio en los requisitos del evento
La Banda de Sarchí informó de que no marchará en el pasacalles del Festival de la Luz. Su decisión surgió después de un cambio en los requisitos del evento. (Instagram Banda de Sarchí /Instagram Banda de Sarchí)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival de la LuzBanda de Sarchí
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.