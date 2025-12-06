Esto responde la Municipalidad de San José al polémico retiro de una banda del Festival de la Luz

La banda 506 de San Carlos se retiró del Festival de la Luz 2025.

La Municipalidad de San José se refirió al polémico retiro de la banda 506 de San Carlos, que era una de las 43 agrupaciones seleccionadas para participar del pasacalles previo del evento, este 13 de diciembre.

Mediante un comunicado, el ente municipal dio su versión de los hechos y aseguró que todos los puntos denunciados por el grupo sancarleño ya estaban establecidos desde antes de la inscripción.

Al anunciar su salida del evento, la banda argumentó que tomó la decisión por falta de condiciones necesarias. Entre estas, apuntó a la limitación a solo 120 integrantes, una alimentación no adecuada para el trayecto y la falta de apoyo económico para costear el banner representativo.

Respecto al número de participantes, la municipalidad sostuvo que este es el límite requerido para garantizar la seguridad en el nuevo recorrido, que ahora rodeará el parque de La Sabana.

“Estas disposiciones se aplican de manera uniforme y equitativa a todas las bandas, y forman parte de los lineamientos necesarios para garantizar un evento seguro, ordenado y adecuado para el público y los equipos participantes”, detalló.

En segundo lugar, el municipio reiteró que las bandas participan de manera voluntaria y que la lona y otros elementos identificativos son requisitos que cada agrupación acepta al inscribirse.

El pasacalles del Festival de Luz 2025 tendrá lugar este 13 de diciembre a la 1 p. m. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Finalmente, el órgano aseguró que el refrigerio no es obligatorio, pero que este año decidieron entregarlo por primera vez, como un gesto adicional hacia las bandas participantes.

“La Municipalidad de San José lamenta la decisión de la Banda 506 de no participar en esta edición del pasacalle. El Festival de la Luz mantiene su compromiso con brindar una plataforma segura, organizada y de alto nivel para todas las agrupaciones”, expresó la municipalidad.

“Las puertas permanecen abiertas para que la Banda 506 —y cualquier otra agrupación interesada— pueda postularse nuevamente en futuras ediciones", concluyó.