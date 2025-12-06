Banda se retira del Festival de la Luz y denuncia malas condiciones: ‘El trato no es adecuado’

Una de las bandas que está inscrita para animar el pasacalles del Festival de la Luz 2025, este 13 de diciembre, decidió retirarse de última hora y denunció que, presuntamente, la organización del evento no brinda condiciones adecuadas a las agrupaciones artísticas.

El sorpresivo anuncio lo dio la banda 506 de San Carlos, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. En el texto, detallan su inconformidad con la producción del desfile.

La banda 506 de San Carlos aseguró que la limitación en el número de participantes dejaba por fuera a parte de su equipo. (Cortesía)

En primer lugar, aseguran que este año se limitó expresamente el número de participantes a 120. Esto, aseguran, perjudican a grupos como el sancarleño, que están conformados por un equipo mayor.

Además, aseveran que la alimentación ofrecida no es adecuada para el trayecto de 3 kilómetros y compromete a sus integrantes.

Por otra parte, explicaron que la Municipalidad de San José no les dio apoyo para cubrir los costos del banner que, por obligación, deben portar durante el desfile. “Representa un gasto adicional e innecesario para las agrupaciones, sumado al que ya se hace para asistir a dicho evento”, argumentaron.

Finalmente, la banda afirmó que su salida es también una medida de respaldo al resto de agrupaciones que quedaron por fuera del esperado festival navideño.

“Consideramos que el trato no es adecuado para los artistas que dedican tiempo, disciplina y esfuerzo para formar parte de estos desfiles. Agradecemos el apoyo constante del público y reafirmamos nuestro compromiso con actividades que garanticen una logística responsable y condiciones dignas para nuestros artistas”, concluye el texto.

La Banda 506 era una de las 43 agrupaciones seleccionadas para desfilar en el pasacalles, que recorrerá el perímetro del Parque de La Sabana el 13 de diciembre, desde la 1 p. m.

La Nación consultó a la Municipalidad de San José para conocer su versión sobre el retiro de la banda y los puntos que esta denunció.

Respecto al número de participantes y las lonas solicitadas, el ente municipal recalcó que estos son requerimientos que estaban explícitos desde la inscripción y que responden a un plan de logística.

Sumado a esto, aseguraron que el refrigerio no es obligatorio, pero que lo incorporaron este año, por primera vez, como un gesto adicional.

“La Municipalidad de San José lamenta la decisión de la Banda 506 de no participar en esta edición del pasacalle. El Festival de la Luz mantiene su compromiso con brindar una plataforma segura, organizada y de alto nivel para todas las agrupaciones”, escribió la municipalidad josefina.

“Las puertas permanecen abiertas para que la Banda 506 —y cualquier otra agrupación interesada— pueda postularse nuevamente en futuras ediciones", agregó.