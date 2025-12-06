Viva

Banda se retira del Festival de la Luz y denuncia malas condiciones: ‘El trato no es adecuado’

La agrupación explicó los motivos de su renuncia en un comunicado

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Una de las bandas que está inscrita para animar el pasacalles del Festival de la Luz 2025, este 13 de diciembre, decidió retirarse de última hora y denunció que, presuntamente, la organización del evento no brinda condiciones adecuadas a las agrupaciones artísticas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival de la LuzMunicipalidad de San JoséBanda 506 San Carlos
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.