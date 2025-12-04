Viva

¿Cuándo es el Festival de la Luz 2025?

Este año, el tradicional desfile navideño tiene un cambio importante en su recorrido

Por Jessica Rojas Ch.
La jefa interina del Departamento de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José, Kattia Mora Segura, confirmó que el Festival de la Luz cambiará su ruta para este 2025.
El Festival de la Luz 2025 contará con cinco carrozas y 10 bandas, además de un show de drones. (Archivo)







Festival de la Luz
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

