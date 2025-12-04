¿Cuándo es el Festival de la Luz 2025?

El Festival de la Luz 2025 contará con cinco carrozas y 10 bandas, además de un show de drones.

Faltan pocos días para que San José se llene de luz, música y emoción con el Festival de la Luz, uno de los eventos más esperados por los costarricenses en diciembre.

En esta edición, el recorrido tendrá un cambio muy importante, así que el público que asista tiene que tomar en consideración dónde ubicarse. La ruta se desarrollará alrededor del parque La Sabana y no por Paseo Colón y la Avenida Segunda, como se hacía tradicionalmente.

El cambio también implica que habrá dos salidas simultáneas: una por Paseo Colón y la otra será en la ruta nacional que va hacia Pavas.

Este es el nuevo recorrido que tendrá el Festival de la Luz para su edición 2025. (Archivo)

El desfile navideño se realizará el sábado 13 de diciembre, a partir de las 6 p. m. Sin embargo, desde antes habrá actividades para el entretenimiento del público como un festival de bandas que inicia a las 8 a. m., luego el pasacalles que será a la 1 p. m.

En esta edición el Festival de la Luz contará con cinco carrozas, 10 bandas y dos shows de piso. También se contará con un espectáculo de drones a las 7:30 p. m.