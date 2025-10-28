Festival de la Luz cambiará de ruta este diciembre del 2025. Tendrá dos salidas simultáneas, explica Municipalidad de San José

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Municipalidad de San José confirmó que el Festival de la Luz cambiará de ruta para la edición de este diciembre del 2025.

Ahora, el desfile se desarrollará alrededor del Parque Metropolitano La Sabana. Se trata de un recorrido 360°, “con un formato más ágil, accesible y ordenado”, según argumentó el ayuntamiento.

Antes, las carrozas avanzaban por Paseo Colón y Avenida Segunda.

En la conferencia de prensa realizada por ese municipio, el alcalde de San José, Diego Miranda, defendió la decisión: “Hicimos el pasado 15 de octubre una reunión con los patentados, con todos los patentados que tuvieran dudas del recorrido, sobre cómo iban a ver las afectaciones y en eso hemos tenido una muy buena recepción de todos los patentados, no solo alrededor de La Sabana, sino de otras partes de San José”

Miranda dijo que el lunes se realizó una reunión con los regidores. Agregó que el cambio no es una decisión “antojadiza”, sino que están trabajando en el cambio de la ruta desde el 23 de mayo y que se han reunido con muchas instituciones.

¿Cómo será el recorrido?

La Municipalidad explicó que el recorrido se dividirá en dos bloques, con dos salidas simultáneas. Una de las salidas será del lado este, por el Paseo Colón, y la otra salida será en la ruta nacional que va hacia Pavas.

El bloque de Pavas tomará hacia la izquierda, mientras el otro bloque tomará rumbo hacia el Gimnasio Nacional. Con ese cambio, según las autoridades, las personas ya no tendrán que esperar “horas” para que pase el Festival de la Luz.

Este es el nuevo recorrido que tendrá el festival. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Según el municipio, con el nuevo recorrido “regalarán” 500 metros adicionales al trayecto anterior, para un total de casi 3,5 kilómetros.

El desfile principal comenzará, según las autoridades, a las 6 p. m. con carrozas, bandas y comparsas iluminadas; luego, seguirá con un espectáculo de drones.

Sin embargo, las actividades empezarán desde las 8:00 a.m. con el Band Fest, seguidas del Pasacalles Cultural y los Mercaditos Navideños dentro del Parque Metropolitano La Sabana, donde se ofrecerá música, arte y gastronomía durante todo el día.

Críticas

La Nación había adelantado este cambio el 7 octubre. En ese momento, la regidora propietaria Yorleny Córdoba, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), externó la preocupación de patentados por el cambio en la ruta. Mora dijo que se llevaría las preocupaciones para trasladarlas a las instancias correspondientes.

El regidor suplente del Liberal Progresista, Marco Tulio Ramírez Chan, cuestionó la decisión: “La administración debería haber evaluado la ruta que clásicamente se usaba; si vamos a tener una ruta nueva más pequeña que va a incrementar el gasto, la administración tuvo que haber evaluado el no hacer esa nueva ruta y mantener la ruta anterior si el costo era menor”, dijo.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), había lamentado el cambio que prevé tomar la Municipalidad de San José, afirmando que sería un golpe para los restaurantes.

“Son 29 años que hemos tenido el Festival de la Luz utilizando siempre la misma ruta y en una ocurrencia, porque no tiene otra palabra, nos improvisan con un cambio en el cual nos vemos afectados, no solamente el comercio de comida, sino todo el comercio en general en el centro de San José”, declaró Rodríguez.

Además, recalcó que los locales josefinos se han visto afectados por problemáticas de seguridad y orden en la capital.

“Es un golpe nefasto para nuestro día a día. Era el mejor día del año que teníamos en el centro San José. Muchísimos de nuestros afiliados tienen sus negocios en el centro y pues esto definitivamente es un balde de agua fría a estas alturas del año, que ha sido muy duro, principalmente para los restaurantes”, afirmó.