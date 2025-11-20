Festival de la Luz 2025: Bomberos de Costa Rica advierte riesgos en nueva ruta del evento

El Festival de la Luz 2025 se celebrará el 13 de diciembre con una nueva ruta.

La próxima edición del Festival de la Luz promete romper esquemas este 13 de diciembre en San José con un desfile que rodeará el Parque Metropolitano La Sabana por primera vez, dejando atrás su tradicional trayecto por el Paseo Colón y Avenida Segunda.

Sin embargo, el entusiasmo por la innovación va acompañado de inquietudes serias por parte de los cuerpos de emergencia.​

El Cuerpo de Bomberos advirtió sobre los riesgos asociados a la nueva ruta mediante un oficio emitido por la Dirección General el 14 de noviembre, titulado Evaluación de Riesgos y Amenazas, Festival de la Luz 2025.

Según Bomberos de Costa Rica, el cambio a un formato circular intensifica la concentración de actividades, mercaditos navideños y food trucks dentro de un mismo perímetro, lo que podría aumentar el flujo de asistentes y dificultar una evacuación rápida en caso de emergencia.

Aunque la Municipalidad de San José, organizadora del festival, afirmó en conferencia de prensa el 28 de octubre que la ruta fue definida bajo consenso técnico y que hospitales cercanos respaldan la nueva logística; el informe de Bomberos advierte sobre afectaciones críticas a la movilidad y potenciales retrasos para el ingreso de ambulancias en zonas vulnerables.

Las rutas internas, además, tendrán cierres parciales y operativos nocturnos, obligando a conductores y comerciantes a usar vías alternas habilitadas durante todo el fin de semana del festival.​

La organización recalcó que la jornada será más extensa y ofrecerá activaciones culturales desde las primeras horas del día, además de un espectáculo de drones al cierre del desfile principal.

El objetivo, según el ayuntamiento, es devolverle al festival su esencia familiar y ciudadana, pero persiste el llamado técnico a realizar una revisión exhaustiva de las medidas preventivas ante el aumento de densidad y riesgo operativo previsto para esta edición.​

Este es el nuevo recorrido que tendrá el Festival de la Luz. (Municipalidad de San José)

Otras críticas al Festival de la Luz

La Nación adelantó este cambio el 7 octubre. En ese momento, la regidora propietaria Yorleny Córdoba, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), externó la preocupación de patentados por el cambio en la ruta.

El regidor suplente del Liberal Progresista, Marco Tulio Ramírez Chan, cuestionó la decisión: “La administración debería haber evaluado la ruta que clásicamente se usaba; si vamos a tener una ruta nueva más pequeña que va a incrementar el gasto, la administración tuvo que haber evaluado el no hacer esa nueva ruta y mantener la ruta anterior si el costo era menor”, dijo.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), lamentó el cambio, afirmando que sería un golpe para los restaurantes.

“Son 29 años que hemos tenido el Festival de la Luz utilizando siempre la misma ruta y en una ocurrencia, porque no tiene otra palabra, nos improvisan con un cambio en el cual nos vemos afectados, no solamente el comercio de comida, sino todo el comercio en general en el centro de San José”, expresó Rodríguez.