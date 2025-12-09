Director de la Banda de Zarcero sobre el Festival de la Luz: ‘El evento para el pueblo ya dejó de serlo’

La Banda Municipal de Zarcero decidió desde el 2024 no participar en las audiciones para el Festival de la Luz.

El Festival de la Luz 2025 enfrenta una controversia luego de que dos bandas musicales anunciaran su retiro del pasacalles que se realizará este sábado 13 de diciembre en los alrededores de la Sabana, en San José. En medio de estas noticias, Elesban Rodríguez, director de la Banda Municipal de Zarcero, manifestó las razones por las cuales la agrupación que dirige no realizó audición para el tradicional evento navideño.

Desde el 2024, la agrupación decidió no presentarse a las audiciones para el desfile organizado por la Municipalidad de San José, pero en redes sociales Rodríguez volvió a explicar los argumentos para la decisión y a reiterarlos a nombre personal.

El director enumeró los detalles y entre ellos afirmó que no comparte el gasto desmedido que se realiza para las audiciones, aunque no especificó el monto. Como segundo punto, expuso que una festividad navideña de este tipo debe ser una puerta para que muchas bandas se den a conocer, y que en el caso del Festival de la Luz se debería aplicar una consigna que sí se hace en el Desfile de las Rosas: cada banda que asiste un año debe esperar su turno para participar.

“Así sí se las ayudaría a exponerse mediáticamente y no las mismas”, escribió.

Entre otros aspectos, Rodríguez mencionó que muchas agrupaciones están entendiendo este último punto y que por eso se han retirado o no realizarán audiciones para los próximos años.

Elesban Rodríguez es el director de la Banda Municipal de Zarcero, que ha participado varias veces en el Festival de la Luz y ha representado a Costa Rica en el Desfile de las Rosas. (Archivo)

Rodríguez continuó con su análisis, afirmando que entiende que el Festival de la Luz es propio de una organización que impone las reglas, pero que recomienda que la Municipalidad de San José tome como ejemplo a otras alcaldías que brindan transporte y alimentación a los artistas.

“El evento para el pueblo ya dejó de serlo”, sentenció el músico, y agregó que el Festival de la Luz pasó a ser una imitación del Drum Corps International (DCI). “Cada día me convenzo de que la decisión de Zarcero de no hacer audición es la correcta, aunque por eso me han dicho ‘engreído’ y ‘malagradecido’”, comentó.

Para cerrar su argumento, Rodríguez recomendó que las bandas deben analizar si les conviene participar con las condiciones brindadas o buscar otros desfiles nacionales o internacionales.

“Los que ponen el espectáculo merecen ser atendidos como lo que son, los actores principales”, finalizó.