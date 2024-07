Banda Municipal de Zarcero no audicionará para Festival de la Luz 2024

Luego de una discusión a lo interno, la Banda Municipal de Zarcero tomó la decisión de no audicionar para el Festival de la Luz 2024.

Así lo dio a conocer Elesban Rodríguez, director del ensamble alajuelense, quien adelantó que existen una serie de motivos por los que prefirieron hacerse a un lado.

“La gran mayoría estuvo de acuerdo en no participar, prácticamente un 95% apoyó la decisión. Lo consultamos con los muchachos, lo hablamos y demás y ellos, muy maduros, estuvieron de acuerdo. No sabemos si el otro año vamos a audicionar, pero este año no. Fue una reunión rápida con la junta directiva también y ahí se decidió”, detalla Rodríguez.

La Banda Municipal de Zarcero cuenta, actualmente, con 275 integrantes. (Cortesía MCJ)

De acuerdo con el director de la banda, existen varias razones por las que tomaron la decisión. Una de ellas recae en que existe la posibilidad de que el ensamble salga a presentarse fuera del país cerca de la fecha en que se realiza el festival, pactado para el 15 de diciembre.

Además, Rodríguez afirma que si quieren que el Marching Band continúe creciendo en el país, no pueden ser egoístas y deben darle oportunidad a las agrupaciones emergentes de este tipo.

“Queríamos brindarle el espacio a muchas agrupaciones nuevas que vienen y, como el espacio es limitado, decidimos hacernos a un lado. En ese sentido, queremos utilizar los recursos para ir a alguna comunidad que no pueda llevar a alguna banda de las grandes y poder ir a hacer labor social también, porque ir a audicionar sí conlleva costos elevados”, explica.

Rodríguez es enfático en que el hecho de que la Municipalidad de San José haya cambiado de alcalde, y por ende el Festival de la Luz de organizadores, no pesó en la decisión, pues era algo que “ya veníamos manejando”.

La banda es una de las más grandes de Costa Rica en la actualidad. Actualmente, cuenta con 275 integrantes, un poco menos de los que fueron al Desfile de las Rosas el pasado 1.° de enero del 2024, cuando desfilaron 308 personas.

El ensamble es uno de los más conocidos en el país, precisamente porque ha representado en dos ocasiones a Costa Rica en el popular desfile de Año Nuevo de Pasadena, California. Primero en el 2020 y, posteriormente, este 2024.

La Banda Municipal de Zarcero participó en el Desfile de las Rosas este 2024.

Eso sí, Rodríguez reconoce que mucho de lo que ha logrado la banda hasta ahora es gracias al Festival de la Luz, en el que participaron a lo largo de una década.

“Es uno de los eventos más importantes que tiene Costa Rica, es como el evento top de todas las bandas y al que todas las bandas nuevas quieren ir. Es un sueño para ellos y realmente para nosotros fue una etapa muy bonita de nuestras vidas en el que la banda se dio a conocer en los primeros años de existencia. Significó algo muy bonito para los muchachos, pero nosotros lo vemos como etapas, son ciclos en el cual los muchachos ya quieren buscar otras maneras de tocar”, comenta.

De hecho, como parte de los nuevos proyectos derroteros de la banda, es que la Banda Municipal de Zarcero se presentará con la Sonora Santanera el viernes 16 de agosto, en un concierto gratuito que se llevará a cabo a partir de las 7 p. m. en el cantón alajuelense.