Festival de la Luz 2025: ellos son los mariscales del tradicional desfile navideño

El Festival de la Luz 2025 tendrá dos mariscales que encabezarán el tradicional desfile navideño.

La mañana de este jueves 4 de diciembre el Festival de la Luz anunció a sus mariscales para este 2025. En una conferencia de prensa en la Municipalidad de San José también se confirmará el orden de presentación de las carrozas y las bandas para el tradicional desfile navideño en San José.

El desfile se realizará en San José el sábado 13 de diciembre a partir de las 6 p. m.

Este año la organización eligió a la Junta de Protección Social (JPS) y a un niño llamado Bradley, de seis años, en representación de la niñez costarricense y el Hospital Nacional de Niños.

“Son dos símbolos unidos por un mismo mensaje que habla de la solidaridad de nuestro pueblo”, manifestó el alcalde Diego Miranda sobre la decisión.

Detalles del Festival de la Luz 2025

En esta edición, el recorrido tendrá un cambio muy importante, así que el público que asista tiene que tomar en consideración dónde ubicarse. La ruta se desarrollará alrededor del parque La Sabana y no por Paseo Colón y la Avenida Segunda, como se hacía tradicionalmente.

El cambio también implica que habrá dos salidas simultáneas: una por Paseo Colón y la otra será en la ruta nacional que va hacia Pavas.

La fiesta inicia desde temprano. Habrá actividades para el entretenimiento del público como un festival de bandas que inicia a las 8 a. m., luego el pasacalles que será a la 1 p. m.

En esta edición el Festival de la Luz contará con cinco carrozas, 10 bandas y dos shows de piso. También se contará con un espectáculo de drones a las 7:30 p. m.

Noticia en desarrollo.