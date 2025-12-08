Estos serán los cierres viales en San José por el Festival de la Luz

Festival de la Luz moverá cierres en La Sabana, Paseo Colón y accesos desde Monumento al Agua; camiones se desvían por Circunvalación y habrá 35 oficiales.

La Policía de Tránsito anunció una operación especial de cierres y desvíos en los alrededores del parque metropolitano La Sabana para este sábado 13 de diciembre, debido a la realización del Festival de la Luz, con el fin de ordenar el ingreso y la salida de San José durante la actividad.

Por primera vez, el desfile recorrerá el perímetro de La Sabana, lo que obligó a replantear la logística vial tradicional para este evento navideño, organizado por la Municipalidad de San José. La medida busca reducir congestionamientos y garantizar acceso a los hospitales ubicados en el Paseo Colón, como el de Niños y el San Juan de Dios.

Desde las 11 a. m. del sábado comenzarán regulaciones en el tramo entre Funerales Vida y el Gimnasio Nacional y, una hora después, se aplicará un cierre total alrededor del parque recreativo, según explicó el subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez.

La ruta paralela por el sector de la Contraloría General de la República permanecerá habilitada, pero los carriles contiguos a La Sabana sí se cerrarán, por lo que las autoridades recomendaron a quienes no tengan necesidad de entrar a la capital que trasladen sus visitas para el domingo u otra fecha.

Los vehículos que ingresen a San José desde el Monumento al Agua deberán desviarse hacia el este, a la izquierda, en el cruce de La Nissan, donde habrá presencia de oficiales de Tránsito para orientar a los conductores.

Quienes salgan de la capital deberán circular por detrás del supermercado Más x Menos para incorporarse a la ruta 1 (General Cañas), como parte de los desvíos establecidos para la jornada del Festival de la Luz.

Todo vehículo pesado que llegue después de las 11 a. m. no podrá avanzar hacia San José más allá del Monumento al Agua y deberá desviarse por Circunvalación, punto donde la Policía de Tránsito colocará oficiales para controlar el cumplimiento de la restricción.

Las vías adyacentes a La Sabana se cerrarán al mediodía y se aplicarán pasos regulados en la calle que pasa hacia el oeste por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), desde donde el tránsito se dirigirá hacia Rohrmoser como ruta alterna.

Además, las tres primeras cuadras del Paseo Colón, desde la estatua de León Cortés Castro, se cerrarán desde el viernes a las 10 p. m., para permitir la colocación de las carrozas que desfilarán el sábado durante el Festival de la Luz.

Los cierres y regulaciones se mantendrán hasta cerca de la medianoche, tiempo durante el cual trabajarán alrededor de 35 oficiales de Tránsito distribuidos en los principales puntos de acceso y salida de la capital.

El estacionamiento indebido se sancionará de forma estricta, al igual que el sobrecupo en vehículos, una práctica frecuente cuando las familias intentan trasladarse todas juntas al desfile y algunas personas viajan sin cinturón de seguridad.

Las autoridades recordaron que los peatones deben cruzar únicamente en los pasos habilitados en semáforos y en los puentes, como el peatonal de Sabana Sur, además de atender todas las instrucciones de los oficiales de Tránsito desplegados en la zona.

La Policía de Tránsito pidió a los padres no descuidar a sus hijos, tomarlos de la mano al cruzar la calle y procurar el uso de ropa clara o con elementos reflectantes para que los conductores los distingan con mayor facilidad durante la noche del desfile.