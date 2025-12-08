El País

Estos serán los cierres viales en San José por el Festival de la Luz

La Sabana tendrá cierres y desvíos este sábado 13 de diciembre por el Festival de la Luz; conozca horarios, rutas alternas y restricciones para vehículos pesados

Por Silvia Ureña Corrales
16/12/2023. Festival de la Luz, San José. Fotografía: Lilly Arce.
Festival de la Luz moverá cierres en La Sabana, Paseo Colón y accesos desde Monumento al Agua; camiones se desvían por Circunvalación y habrá 35 oficiales.







