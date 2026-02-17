Revista Dominical

¿Quiénes integran el MALGA, el club de presidentes afines a Donald Trump? Tres mandatarios electos podrían sumarse

Hasta nueve presidentes de Latinoamérica forman parte del club de mandatarios devotos a la figura de Donald Trump, y en Costa Rica, está por verse si la presidenta electa Laura Fernández se suma a la ola ultraconservadora

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga
Para el analista Daniel Zovatto, Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina son los dos principales líderes del MALGA.
Para el analista Daniel Zovatto, Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina son los dos principales líderes del MALGA. (AFP/La Nación/AFP/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Revista DominicalMALGAUltraderechaDonald TrumpJavier MileiNayib Bukele
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.