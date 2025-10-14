El Mundo

Trump condiciona ayuda a Argentina al resultado electoral

Donald Trump advirtió que la ayuda de Estados Unidos a Argentina dependerá de las elecciones legislativas. El presidente recibió a Javier Milei en la Casa Blanca.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025 en Washington, D.C. Trump recibe a Milei en un almuerzo de trabajo días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizara un acuerdo de intercambio de divisas por 20 000 millones de dólares con Argentina para estabilizar su economía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025 en Washington, D.C. Trump recibe a Milei en un almuerzo de trabajo días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizara un acuerdo de intercambio de divisas por 20 000 millones de dólares con Argentina para estabilizar su economía.







