Trump condiciona ayuda a Argentina al resultado electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025 en Washington, D.C. Trump recibe a Milei en un almuerzo de trabajo días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizara un acuerdo de intercambio de divisas por 20 000 millones de dólares con Argentina para estabilizar su economía.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles.

“Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto”, dijo Trump al recibir al ultraliberal Milei en la Casa Blanca, días después de que su administración anunciara una ayuda de 20.000 millones de dólares mediante intercambio de divisas y la compra de pesos en el mercado.

“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión”, explicó Trump antes de un almuerzo de trabajo con Milei y su equipo.

