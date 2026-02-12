Política

Laura Fernández sobre posibilidad de divisiones en futura fracción del PPSO: ‘Todo eso son chismes’

Presidenta electa declaró que la bancada de 31 diputados se enfoca en armar su agenda legislativa y en definir jefe y subjefe de fracción

Por Yeryis Salas
Partido Pueblo Soberano Sra Laura Fernández
Laura Fernández asumirá como presidenta el 8 de mayo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Laura FernándezAsamblea LegislativaPPSO
