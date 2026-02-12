Laura Fernández sobre posibilidad de divisiones en futura fracción del PPSO: ‘Todo eso son chismes’

La presidenta electa, Laura Fernández, descartó posibles fisuras a lo interno de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que tendrá mayoría absoluta en el Congreso entrante y aseguró que “todo eso son chismes”, este jueves en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental.

Fernández respondió de esta forma la consulta de la entrevistadora, Amelia Rueda, sobre complicaciones que podrían surgir de manejar una fracción de 31 diputados, la más grande en la Asamblea Legislativa desde el periodo 1982-1986.

“No he estado en ningún equipo donde no haya que tener diálogo, negociación, donde usted piense de una forma, yo piense de otra, pero en eso está el quid del asunto, de hacer equipo, y toda la fracción del PPSO es un equipo. Tienen claro para dónde van, tienen claro qué van a hacer”, agregó la próxima mandataria.

Mencionó que han trascendido rumores de que se están formando bloques a lo interno, pero afirmó que “todo eso son mentiras”, y agregó que la bancada se está enfocando en trabajar su próxima agenda, así como en definir quién ocupará la jefatura y subjefatura de fracción.

“¿Por qué nos quieren llevar al ritmo del tambor de la política añeja y tradicional? Este es un partido nuevo que es la primera vez que va al Congreso y la primera vez que va a gobernar Costa Rica", declaró.

La presidenta electa mencionó, además, que todos los diputados electos del PPSO van a asistir a talleres para dominar el reglamento legislativo y el funcionamiento de las comisiones.

La nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 iniciará funciones el próximo 1.° de mayo. Además de los 31 diputados oficialistas, se conformará de 17 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Frente Amplio (FA), una de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, y una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.