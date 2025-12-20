División del movimiento MAGA queda expuesta en convención conservadora de Estados Unidos

Phoenix, Estados Unidos. La primera gran convención del movimiento Turning Point USA desde el asesinato de su carismático fundador, Charlie Kirk, debía unir a las diversas voces de la derecha estadounidense y celebrar su legado pero, en cambio, evidenció enfrentamientos entre los conservadores.

Las divisiones en la coalición que sostiene al presidente Donald Trump se acentúan cuando se acercan las elecciones de medio término que pueden redefinir la composición de la escena política del país en 2026.

Algunas de las más reconocidas voces del movimiento MAGA (Make America Great Again) se tomaron la tarima del “America Fest” en Phoenix, Arizona, el jueves pero fue para criticarse mutuamente.

Las acusaciones de unos a otros iban desde trabajar en función de una agenda política diferente hasta difundir conspiraciones sin fundamento.

Erika Kirk, viuda de Charlie y quien asumió las riendas de Turning Point USA tras su muerte, llamó a los miles de seguidores que se congregaron en Arizona a debatir, siguiendo el legado de su esposo, “un constructor de coaliciones”.

“No se trata de ser una caja de resonancia, es sobre afilarnos unos a otros”, manifestó.

Pero advirtió que con la muerte de su marido, “hemos visto peleas internas, hemos visto fracturas, puentes quemarse que no debían ser quemados”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, hacen un gesto durante el servicio conmemorativo público en honor del activista de derecha Charlie Kirk en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de setiembre. Fotografia: (PATRICK T. FALLON/AFP)

“Charlatanes”

Estas divergencias rápidamente se tomaron la escena en Phoenix con la intervención del influyente comentarista y editor Ben Shapiro, quien sucedió a Erika en la programación.

“El movimiento conservador está también amenazado por los charlatanes que dicen hablar en nombre de principios, pero en realidad trafican con conspiraciones y deshonestidad”, dijo el famoso podcaster ante miles de asistentes.

Shapiro apuntó sus dardos a Tucker Carlson, quien era periodista de Fox News, por haber entrevistado hace pocos días a Nick Fuentes, una figura divisiva en la derecha por sus opiniones consideradas antisemitas, misóginas y racistas.

Shapiro, quien es judío, afirmó que Charlie Kirk “despreciaba” a Fuentes.

“Él sabía que era un troll malintencionado y que darle espacio era un acto de imbecilidad moral, y es eso precisamente lo que Tucker Carlson hizo”, dijo.

Un par de horas después, Carlson contestó las críticas en el mismo escenario.

“¿Hablar de cancelar y denunciar gente en un evento de Charlie Kirk? ¿Qué? Es hilarante”, dijo Carlson.

Apuntó que Trump aglutinó una base muy diversa que va más allá de las filas del partido republicano.

“Hay mucho en juego aquí, y la pregunta es: ¿Quién puede ir después? ¿Quién asume la maquinaria cuando el Presidente deje la escena?”, agregó al hablar de batallas políticas en Washington entre diversas facciones, incluso una contra el vicepresidente JD Vance.

“Y por eso el ataque que ustedes escucharon en el escenario esa noche”, explicó.

“Profundamente divisivos”

Vance, quien no ha expresado aún aspiraciones presidenciales, recibió un temprano espaldarazo el jueves en la platea.

Erika Kirk dijo que pondrá Turning Point USA, considerado decisivo en la elección de Trump, a trabajar para propulsar a Vance hacia la Casa Blanca.

Shapiro también cuestionó a la podcaster Candace Owens, por supuestamente difundir conspiraciones sin fundamento, así como al exasesor de Trump, Steve Bannon, por criticar aspectos del apoyo de Estados Unidos a Israel.

Los enfrentamientos se propagaron en redes sociales marcando el tono del primer día de “America Fest”.

Kirk, asesinado en un evento público a los 31 años, era considerado uno de los líderes más importantes del conservadurismo estadounidense, y atrajo a miles de jóvenes a la acción política.

Para muchos, con su partida, las divisiones se acentúan, a medida que Trump pierde popularidad, de acuerdo con encuestas recientes.

Dena Miller, una de las asistentes que viajó a la conferencia desde Texas, cree que las divisiones amenazan las elecciones de 2026.

“Cada vez me convenzo más de lo absurda que se ha vuelto la derecha, de lo profundamente divisivos que estamos siendo”, comentó Miller.

“Da la impresión de que esto es algo que siempre hacemos, de forma deliberada (...) Y eso me inquieta mucho”, agregó.