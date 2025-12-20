El Mundo

División del movimiento MAGA queda expuesta en convención conservadora de Estados Unidos

Las divisiones en la coalición que sostiene al presidente Donald Trump se acentúan cuando se acercan las elecciones de medio término que pueden redefinir la composición de la escena política del país en 2026.

Por AFP

Phoenix, Estados Unidos. La primera gran convención del movimiento Turning Point USA desde el asesinato de su carismático fundador, Charlie Kirk, debía unir a las diversas voces de la derecha estadounidense y celebrar su legado pero, en cambio, evidenció enfrentamientos entre los conservadores.








MAGADonald TrumpEstados Unidos
