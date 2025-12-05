Columnistas

El movimiento ‘MAGA’, de Trump, anhela lo imposible: recuperar el país de 1955

En la visión del gobierno de Trump, desfinanciar la investigación del cáncer pediátrico, abandonar a los países aliados, acelerar el cambio climático y traicionar a los agricultores no son medios para alcanzar un fin: son el fin

EscucharEscuchar
Por Stephen Holmes
Gorra con la leyenda: Make America Great Again (MAGA) la consigna del gobierno de Donald Trump
El futuro que desean los seguidores de Donald Trump (un Estados Unidos cristiano, blanco y prefeminista) es una quimera, lo que significa que su movimiento MAGA carece de un programa constructivo. Solo puede destruir. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MAGADonald TrumpEstados Unidos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.