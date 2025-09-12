Foros

El asesinato del ‘influencer’ Charlie Kirk expone la fractura política de Estados Unidos

Su muerte es definitivamente una tragedia, pero también es un reflejo inequívoco de una nación que progresivamente olvida cómo disentir sin que el objetivo final sea la destrucción del adversario

EscucharEscuchar
Por David Vargas
Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point y figura influyente en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, fue asesinado durante un evento en Utah.
Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point y figura influyente en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, fue asesinado durante un evento en Utah. (PHILL MAGAKOE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Charlie Kirkinfluencer asesinadoCharles James KirkTurning Point USADonald Trump

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.