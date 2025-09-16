La millonaria recaudación que recibirá la familia de Charlie Kirk y que se recogió por Internet en pocos días

Una colecta en GiveSendGo recaudó más de $2,8 millones para la familia de Charlie Kirk tras su asesinato en Utah.

La familia del activista Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, recibirá millones de dólares tras una colecta masiva en Internet. La iniciativa surgió luego del asesinato del líder conservador durante un evento en Utah Valley University.

La recaudación más significativa se llevó a cabo en GiveSendGo, una plataforma utilizada con frecuencia para colectas de carácter religioso y comunitario. En pocos días, esta logró más de $2,8 millones. La empresa afirmó que la velocidad y el volumen de los aportes rompieron récords previos.

Además de dinero, los usuarios enviaron mensajes de apoyo y oraciones, una función destacada de esta plataforma.

Otras colectas en línea

GoFundMe también albergó campañas relacionadas con el caso, pero los montos fueron considerablemente más bajos. En total, se superaron los $12.000 en donaciones públicas.

La empresa confirmó que su equipo aplicaba protocolos de verificación para asegurar la autenticidad de las colectas y el destino correcto de los fondos.

¿Por qué hubo una reacción tan inmediata?

Expertos en crowdfunding señalaron que las tragedias visibles suelen generar una respuesta emocional inmediata.

Donar se convierte en una forma rápida de expresar solidaridad y condolencias. Según GiveSendGo, esta reacción reflejó el impacto que Kirk tenía sobre su comunidad de seguidores.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk fundó Turning Point USA, un grupo conservador con fuerte presencia en universidades y redes sociales.

Su figura despertó tanto apoyo como críticas. Esta visibilidad influyó directamente en la magnitud de las reacciones tras su muerte.

¿Qué pasa con el dinero?

Las campañas en GiveSendGo y GoFundMe indican como beneficiarios a la esposa, los hijos y otras iniciativas conmemorativas.

Ambas plataformas aseguraron que aplican filtros de seguridad y validación para garantizar que el dinero llegue a las personas indicadas.

El crimen y el sospechoso

Las autoridades identificaron a Tyler Robinson, de 22 años, como el principal sospechoso del asesinato. Fue detenido tras una búsqueda coordinada entre fuerzas estatales y federales.

El FBI reportó haber hallado rastros de ADN en una toalla y un destornillador utilizados en el crimen. También encontró una nota que, según la agencia, revelaba una intención directa de atacar a Kirk.

La muerte del activista generó pronunciamientos de distintas figuras públicas. Uno de ellos fue el presidente Donald Trump, quien envió mensajes de condolencia y destacó la labor de Kirk con los jóvenes conservadores.

