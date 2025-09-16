El Mundo

Asesinato de Charlie Kirk: sospechoso será imputado en tribunal de Utah

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aliado de Trump y fundador de Turning Point USA, enfrentará cargos este martes en Utah.

EscucharEscuchar
Por AFP
Tyler Robinson (izq.) fue identificado como el presunto asesino del activista republicano Charlie Kirk
(Vía La Nación (Argentina) y AFP/Vía La Nación (Argentina) y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsesinatoCharlie KirkSospechosoUtahEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.