El Mundo

FBI asegura tener un video del asesino de Charlie Kirk

Charlie Kirk, activista de extrema derecha cercano a Donald Trump, fue asesinado durante un evento en Utah. El FBI halló el rifle usado en el ataque y busca al sospechoso captado en video.

Por AFP
Charlie Kirk, presidente y fundador de Turning Point USA, habla durante el AmericaFest 2024 anual de Turning Point en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024.
El presidente Donald Trump calificó a Kirk como un “mártir” y anunció que le otorgará de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad. (JOSH EDELSON/AFP)







Charlie KirkEstados UnidosAsesinatoPolicía
