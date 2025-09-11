Liberan a persona detenida tras asesinato de activista Charlie Kirk en Estados Unidos

Charlie Kirk, presidente y fundador de Turning Point USA, habla durante el AmericaFest 2024 anual de Turning Point en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024.

Washington. Una persona que había sido detenida durante la investigación del asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk el miércoles fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.

“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.

Kirk, reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala el miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando ocurrió el ataque. Un video del lugar de los hechos lo muestra hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo.

LEA MÁS: Charlie Kirk, influencer cercano a Trump, fue asesinado en acto público

En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público. El tiroteo ocurrió cerca del mediodía durante un evento organizado por el movimiento Turning Point USA, cofundado por Kirk.

Unas 3.000 personas estaban en el campus cuando el activista fue baleado, afirmó Jeff Long, jefe de la policía de esta casa de estudios. Videos que circularon en redes sociales muestran a Kirk sentado en una silla en una tarima cuando es impactado, y su cuerpo se desliza a un lado.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el vocero predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Su presencia en los campus estudiantiles era bienvenida por partidarios derechistas como un contrapunto a las voces de la izquierda, pero también desataba una intensa oposición.