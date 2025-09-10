Charlie Kirk, influencer cercano a Trump, fue asesinado en acto público

El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, sube al escenario durante un mitin de campaña de Turning Point Action "Unidos por el Cambio" a favor del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, el 24 de octubre de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Washington, EE.UU. El joven de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos. Trump anunció su fallecimiento pocas horas después del atentado, según The Wall Street Journal.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News. La noticia del fallecimiento fue confirmada por el vocero de Kirk.

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, publicó Trump en su red Truth Social.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

La exvicepresidenta Kamala Harris condenó el tiroteo contra Kirk, al tiempo que políticos de todos los partidos expresaban su indignación por el ataque.

El presidente Trump ordenó izar las banderas de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que “hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares”. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

“No hay ningún sospechoso bajo custodia, se trata de una investigación en curso”, dijo Ellen Treanor, portavoz de la universidad, en un comunicado, según el New York Times. Cuatro agencias están investigando el tiroteo: la Policía de Orem, la Policía de la Universidad del Valle de Utah, el F.B.I. y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Kirk su enorme audiencia en Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas antiinmigratorias, la exclusión de las personas trans, a su cristianismo y a las críticas contra quienes provocaban protestas en sus numerosos eventos universitarios. También era acérrimo defensor de la portación de armas.

Noticia en desarrollo. Siga leyendo nacion.com para más actualizaciones.