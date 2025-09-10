El Mundo

Trump exige pena de muerte para acusado de asesinar a refugiada ucraniana en Charlotte

El presidente Donald Trump reclamó la pena de muerte para el presunto asesino de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años apuñalada en un tranvía en Charlotte. El caso desató indignación en Estados Unidos.

Por AFP
US President Donald Trump speaks in the Oval Office of the WhAugustite House in Washington, DC, on 6, 2025 to announce that Apple will invest an additional $100 billion in the United States, taking its total pledge to $600 billion over the next four years. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump pidió un juicio rápido y la pena de muerte para el sospechoso del crimen que conmocionó a Estados Unidos. (Foto: AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







