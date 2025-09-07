El Mundo

Rusia lanzó su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra

Ataque ruso con drones y misiles en Ucrania deja cinco muertos y severos daños en Kiev

EscucharEscuchar
Por AFP
Ataque ruso
Rusia lanzó su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde 2022. (Photo by Oleksandr Magula / AFP) (OLEKSANDR MAGULA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaUcraniaataque aéreoKiev
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.