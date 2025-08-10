El Mundo

Ucrania no cederá su territorio, advierte Zelenski tras anuncio de reunión Trump-Putin

Encuentro es clave para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia

Por AFP.

Ucrania no cederá su territorio a Rusia, advirtió el presidente Volodimir Zelenski el sábado, horas después de que Washington y Moscú acordaran una reunión entre sus dirigentes para poner fin a la guerra iniciada hace más de tres años.








