El Mundo

Trump confirma fecha y lugar para reunirse con Putin; ¿estará presente Zelenski?

El mandatario estadounidense retomó con su par con el fin de detener la guerra desencadenada en 2022 con la invasión rusa de Ucrania

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta combinación de imágenes creada el 18 de marzo de 2025 muestra, de izq. a der., al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el 18 de marzo de 2025 y al presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 13 de marzo de 2025, y al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de febrero de 2025.
Rusia sigue llevando a cabo mortíferos ataques contra Ucrania y cada día avanza en el frente. (MAXIM SHEMETOV MANDEL NGAN SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
donald trumpalaskaVladimir Putinestados unidosrusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.