Reunión Trump-Putin: Esto es todo lo que se sabe

Zelenski, que sigue exigiendo tener voz y voto, no participará en el encuentro

Por AFP
Los mandatarios se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto.
Los mandatarios se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







