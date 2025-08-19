El Mundo

¿Por qué la paz aún parece lejana para Ucrania?

Las propuestas de Trump no convencen a las tropas ucranianas, que consideran incierto el camino hacia la paz mientras Rusia mantiene su ofensiva

Por AFP
Un modelo a escala de la Estatua de la Libertad cubierto con una bandera ucraniana se encuentra en el jardín de la residencia del embajador de Francia en Washington, DC, el 18 de agosto de 2025, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron se reunió más temprano en el día con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y líderes europeos en medio de negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Los líderes europeos que se unieron al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en las conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump el 18 de agosto, mientras intentan encontrar una salida a la ofensiva rusa, se autodenominan la “coalición de los dispuestos”. (Foto de Yves Herman / POOL / AFP)
Un modelo a escala de la Estatua de la Libertad cubierto con una bandera ucraniana se encuentra en el jardín de la residencia del embajador de Francia en Washington, DC. (YVES HERMAN/AFP)







