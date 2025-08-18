El Mundo

Zelenski y líderes europeos negocian con Trump: lo que debe saber sobre las regiones ocupadas por Rusia

Plan apoyado por Trump contemplaría ceder regiones de Donetsk y Luhansk a Rusia a cambio de paro en frente sur de Kherson y Zaporizhia

Por AFP
Imagen del 30 de julio de edificios residenciales dañados y una iglesia en la ciudad de Kostyantynivka, en primera línea del frente, en la región de Donetsk, durante la invasión rusa de Ucrania. Fotografía:
Imagen del 30 de julio de edificios residenciales dañados y una iglesia en la ciudad de Kostyantynivka, en primera línea del frente, en la región de Donetsk, durante la invasión rusa de Ucrania. Fotografía: (IRYNA RYBAKOVA/AFP)







