Editorial

Editorial: Trump se doblegó ante Putin en Alaska

El gran ganador, antes y después de su reunión del viernes, fue el dictador moscovita. El mandatario estadounidense depuso la exigencia de un cese de hostilidades y aceptó las pretensiones territoriales de Putin

EscucharEscuchar
Por La Nación
Donald Trump (der.) estrecha la mano del presidente ruso Vladimir Putin en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska,
Donald Trump estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, en la pista aérea, a su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialTrumpDonald TrumpPutinVladimir PutinAlaskaZelenskiVolodomir Zelenski
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.