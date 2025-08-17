El Mundo

Donald Trump sorprende al mundo con un giro radical en su plan de paz para Ucrania

Este cambio parece favorecer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo integral y definitivo

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio en su estrategia para la guerra de Ucrania. Ahora busca un acuerdo de paz integral en lugar de un alto al fuego, lo que generó un intenso debate diplomático a nivel mundial. Este giro se produce después de una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.