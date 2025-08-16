El Mundo

Melania Trump sorprendió con una carta a Vladimir Putin: ¿qué le pidió?

Melania Trump apeló a la humanidad del presidente ruso en una carta que pidió proteger a los niños en medio del conflicto con Ucrania

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La primera dama estadounidense instó a Putin a actuar en favor de los niños en una carta previa a la cumbre en Alaska.
La primera dama estadounidense instó a Putin a actuar en favor de los niños en una carta previa a la cumbre en Alaska. (Archivo/IG @flotus/Archivo/IG @flotus)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCVladimir PutinMelania TrumpDonald TrumpUcraniaRusia
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.