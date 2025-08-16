El Mundo

Trump ya no habla de alto al fuego sino de ‘un plan de paz’ mientras Rusia intensifica ataques contra Ucrania

El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, mientras tenía lugar la cumbre en Alaska. Las fuerzas del Kremlin se atribuyeron la toma de dos ciudades en el este de Ucrania.

Por AFP
ANCHORAGE, ALASKA - AUGUST 15: U.S. President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin leave following a press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson on August 15, 2025 in Anchorage, Alaska. The two leaders are meeting for peace talks aimed at ending the war in Ukraine. Andrew Harnik/Getty Images/AFP
El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, mientras tenía lugar la cumbre Trump - Putin en Alaska. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







ZelenskiPutinDonald TrumpEstados UnidosUcraniaRusia
