Zelenski se reunirá con Trump en Washington este lunes; ucranianos desilusionados

Kiev, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el sábado que se reunirá con Donald Trump el lunes en Washington para abordar la guerra en Ucrania, tras el encuentro entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Zelenski también afirmó en su cuenta X que Trump, en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado, lo informó de “los principales puntos” de su cumbre con Putin en Alaska.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D. C., para discutir todos los detalles para poner fin a las matanzas y a la guerra”, precisó.

“Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos”, prosiguió.

El dirigente ucraniano precisó que había mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora con Trump, a la que se unieron posteriormente varios líderes europeos.

Zelenski reiteró además su deseo de celebrar una reunión trilateral con Trump y Putin, tal y como propuso el magnate estadounidense.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”, subrayó, y añadió que había hablado con Trump sobre “señales positivas por parte de Estados Unidos” para proporcionar garantías de seguridad a Kiev.

Ucranianos desilusionados

En Járkov, Ucrania, una ciudad bombardeada regularmente, Olia Donik, de 36 años, paseaba el sábado por un parque soleado, como los millones de ucranianos que intentan llevar una vida normal pese a los casi tres años y medio de guerra.

Dijo que no estaba “ni decepcionada ni sorprendida” por el resultado del encuentro entre Trump y Putin.

“Fue interesante ver cómo terminaría. Y terminó en nada”, sostuvo y luego remató: “Seguimos viviendo nuestra vida, aquí, en Ucrania”.

Ucrania y los europeos temían principalmente que Putin pudiera manipular a Trump en la cumbre y redefinir las fronteras del país sin la participación de Kiev.

Mientras el encuentro se celebraba en Alaska, el ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes, según Kiev.

Desde 2022, el país sufre mortíferos ataques rusos casi a diario, llevándose la vida de cientos de civiles.

“Con o sin negociaciones, Járkov es bombardeado casi a diario. En Járkov no se percibe ningún cambio”, declaró a AFP Iryna Derkach, una fotógrafa de 50 años.

Trump “no está a favor de Ucrania”

Derkach acababa de hacer el minuto de silencio que se guarda cada mañana en todo el país para rendir homenaje a las decenas de miles de víctimas de la invasión rusa.

“Creemos en la victoria, sabemos que llegará, pero solo Dios sabe quién nos la traerá”, comentó la mujer.

“No perdemos la esperanza, donamos, ayudamos en todo lo que podemos. Hacemos nuestro trabajo y no prestamos mucha atención a lo que hace Trump”, añadió.

Para Katerina Foutchenko, de 30 años y residente en la capital ucraniana, Trump no está verdaderamente “a favor de Ucrania”.

“Quiere demostrarle al mundo que supuestamente está a favor de Ucrania y luego corre a reunirse con Putin y se hace su amigo”, expresó, al calificar a la cumbre de “vacía” e inútil para su país.

Volodimir Ianovitch, un jubilado de 72 años, solo tiene una solución para proponer tras la reunión Putin-Trump: “Debemos fabricar misiles y enviarlos a Rusia”, sentenció.