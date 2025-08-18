El Mundo

Acuerdo de paz en discusión: Trump afirma que Putin aceptaría garantías para Ucrania

Zelenski celebró su reunión con Trump y afirmó que era “importante que Estados Unidos enviara señales tan contundentes” sobre las garantías de seguridad occidentales

Por AFP
(L/R) NATO Secretary-General Mark Rutte, British Prime Minister Keir Starmer, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, US President Donald Trump, Finnish President Alexander Stubb, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, and European Commission President Ursula von der Leyen participate in a meeting in the East Room of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La presencia de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN, puso de relieve, sin embargo, el nerviosismo sobre la postura de Washington respecto a Ucrania. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







