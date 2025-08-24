Ucrania recupera cuatro localidades en Donetsk, en medio de guerra con Rusia

Imagen del 30 de julio de edificios residenciales dañados y una iglesia en la ciudad de Kostyantynivka, en primera línea del frente, en la región de Donetsk, durante la invasión rusa de Ucrania. Foto:

Madrid. Las autoridades ucranianas informaron este domingo de la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas.

En concreto, las Fuerzas Armadas ucranianas lograron recuperar las localidades de Mijailivka, Zeleni Hai, Volodimirivka y Novomijailivka, según detalló el Ministerio de Defensa.

“Estoy activo en las zonas de combate. El frente de Pokrovsk es el más difícil, donde la defensa de la independencia ucraniana y la bandera ucraniana no son solo palabras vacías, sino que nos arriesgamos a diario por algo muy real”, destacó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en un mensaje publicado en Facebook en el que recoge los avances ucranianos.

Ucrania ha logrado pequeños avances territoriales en los últimos días en el sureste del país, donde hasta ahora las tropas rusas eran las que avanzaban.

El principal foco de combates es la ciudad de Pokrovsk que cita Sirki.

LEA MÁS: Alaska será el escenario de un cara a cara histórico entre Trump y Putin sobre una guerra que también impacta a Costa Rica