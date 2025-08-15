El Mundo

Alaska será el escenario de un cara a cara histórico entre Trump y Putin sobre una guerra que también impacta a Costa Rica

Luis Diego Segura, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, profundizó en las preocupaciones sobre este conflicto y su impacto en Costa Rica

Por Arianna Villalobos Solís y AFP
Los mandatarios se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto.
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. No obstante, en el encuentro no participará el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

