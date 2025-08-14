El Mundo

Cumbre Trump-Putin en Alaska: ¿Por qué presidente de Estados Unidos teme un 25% de fracaso en plan de paz para Ucrania?

Putin y Trump se reunirán este 15 de agosto en una base aérea en el lejano norte del estado estadounidense.

Por AFP
A view of an entrance to Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska on August 13, 2025, ahead of the August 15 scheduled meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. Pressure mounted ahead of a landmark summit in Alaska between the United States and Russia, as Donald Trump warned that Vladimir Putin had only one chance but Moscow pressed ahead with major battlefield gains in Ukraine. Putin and Trump will meet August 15, 2025 at an air base in the far-northern US state, the first time the Russian leader has been permitted on Western soil since his February 2022 invasion of Ukraine which has killed tens of thousands of people. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Entrada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 13 de agosto de 2025, antes de la reunión programada para el 15 de agosto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. (DREW ANGERER/AFP)







