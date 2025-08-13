El Mundo

Cumbre Trump-Putin en Alaska: un encuentro histórico con la guerra en Ucrania de fondo

La cumbre con Putin pondrá a prueba la habilidad negociadora de Trump

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) US President Donald Trump (L) shakes hands with Russia's President Vladimir Putin ahead of a meeting in Helsinki, on July 16, 2018. US President Donald Trump and Russian counterpart Vladimir Putin could meet for a summit as early as next week, the Kremlin said on August 7, 2025. The meeting would be the first between a sitting US and Russian president since Joe Biden met Putin in Geneva in June 2021, and comes as Trump seeks to broker an end to Russia's military assault on Ukraine. (Photo by Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)
Alaska, que acogerá el viernes una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, estuvo bajo control ruso antes de ser vendida a Estados Unidos en el siglo XIX. (ALEXEY NIKOLSKY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlaskaDonald TrumpVladimir PutinZelenskyEstados UnidosRusiaUcrania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.