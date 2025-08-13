Cumbre Trump-Putin: aquí se reunirán cara a cara este viernes sobre la guerra en Ucrania

La cumbre Trump-Putin se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

Washington, Estados Unidos. La cumbre del viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

La base aérea Elmendorf-Richardson, una vasta instalación del ejército de tierra y de la fuerza aérea al norte de la ciudad, albergará la reunión sobre la guerra en Ucrania.

Se desconoce si la cumbre del viernes entre el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska resolverá la guerra en Ucrania, pero ya se sabe que será histórica y que medirá el talante negociador del que tanto presume el estadounidense. (HANDOUT SARAH MEYSSONNIER ILYA PITALEV/AFP)

Es una instalación militar conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea (Joint Base Elmendorf-Richardson, JBER) que combina lo que antes eran la Base Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson. Se ubica en la región sur-central de Alaska, cerca del golfo de Alaska y a pocos kilómetros del centro de Anchorage.

El presidente estadounidense y sus ministros suelen usar su larga pista de aterrizaje como parada de reabastecimiento de combustible durante sus viajes oficiales a Asia.

Es una de las dos principales bases aéreas de Alaska, desde donde despegan regularmente aviones de combate para interceptar naves rusas que se acercan demasiado al espacio aéreo estadounidense en la región.

Alaska es una zona estratégica desde la Guerra Fría y aún alberga una importante base de misiles de defensa.