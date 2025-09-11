El Mundo

Charlie Kirk: El FBI recupera un rifle en una zona boscosa donde huyó el tirador que mató al influencer estadounidense

El FBI encontró el arma cerca del campus donde murió Charlie Kirk. El sospechoso fue captado en video y aún está siendo buscado

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, sube al escenario durante un mitin de campaña de Turning Point Action "Unidos por el Cambio" a favor del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, el 24 de octubre de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Hallan arma usada en ataque contra Charlie Kirk. El FBI confirmó que el rifle fue recuperado en la zona de fuga del atacante. (Patrick T. Fallon/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCharlie KirkDonald TrumpEstados UnidosFBI
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.