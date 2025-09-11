Charlie Kirk: El FBI recupera un rifle en una zona boscosa donde huyó el tirador que mató al influencer estadounidense

Hallan arma usada en ataque contra Charlie Kirk. El FBI confirmó que el rifle fue recuperado en la zona de fuga del atacante.

El FBI recuperó un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cercana a la Universidad Utah Valley, lugar por donde escapó el atacante que mató al influencer político Charlie Kirk con un disparo en el cuello el miércoles anterior.

La policía federal de Estados Unidos indicó que el arma está siendo analizada por el laboratorio forense. El arma fue hallada durante un operativo en la mañana del jueves, en el marco de una búsqueda intensiva del sospechoso.

Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo del caso, afirmó que la institución cree que se trata del arma utilizada en el ataque. También detalló que aún se trabaja en la investigación del historial de compra del rifle y en la identificación de su propietario.

Una fuente vinculada al caso indicó a CNN que el rifle tenía inscritas frases relacionadas con temas culturales, aunque no se ha confirmado si tienen relación con la motivación del crimen.

Investigación sigue activa y el sospechoso continúa prófugo

Hasta la mañana del jueves, el FBI no había localizado al tirador. Las autoridades realizaron operativos puerta a puerta en los alrededores del campus universitario. Dos personas que habían sido detenidas fueron liberadas tras brindar declaraciones.

Charlie Kirk, influencer cercano a Trump, fue asesinado en acto público

Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, indicó que el sospechoso fue identificado mediante imágenes de video. Los registros muestran el desplazamiento del individuo desde su llegada al campus, incluyendo su paso por pasillos, techos y el momento de la fuga.

El sujeto saltó desde un edificio y huyó hacia un barrio residencial cercano. Según Mason, el atacante aparenta estar en edad universitaria, lo que facilitó que pasara desapercibido en el entorno.

Evidencias y rastreo forense

Los investigadores recolectaron huellas de calzado, una impresión de palma y marcas de antebrazo, que fueron enviadas a análisis. El FBI recibió más de 130 pistas ciudadanas, según informó Bohls, quien agradeció el apoyo de la comunidad.

El asesinato del líder conservador Charlie Kirk, cercano al expresidente Donald Trump, ha generado alarma por el aumento de ataques políticos en Estados Unidos, tanto contra figuras de izquierda como de derecha.

Reacciones políticas y homenaje póstumo

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como una “ejecución política”. Prometió aplicar la pena máxima contemplada por la ley estatal, que incluye la pena de muerte.

Charlie Kirk era presidente de Turning Point USA (TPUSA), una de las organizaciones conservadoras juveniles más influyentes del país. Durante la campaña electoral de 2024, fue un firme defensor de Donald Trump.

Charlie Kirk, presidente y fundador de Turning Point USA, habla durante el AmericaFest 2024 anual de Turning Point en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. (JOSH EDELSON/AFP)

El exmandatario lamentó públicamente el asesinato y anunció que concederá a Kirk, de forma póstuma, la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil de Estados Unidos. La declaración se dio durante un acto en el Pentágono, en conmemoración de los atentados del 11 de setiembre.

Trump ordenó que las banderas en edificios federales se mantengan a media asta hasta el domingo. También calificó el hecho como un crimen político y responsabilizó a sectores de la “extrema izquierda”.

En una publicación en su red Truth Social, Trump aseguró que las comparaciones hechas por algunos sectores progresistas entre figuras conservadoras y criminales históricos han fomentado el ambiente de violencia política.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.